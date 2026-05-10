Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya’da düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, başıboş köpek sorunu ve toplumsal değerlere yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Van’da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden küçük Hamza’yı anan Destici, "Tahammülümüz kalmadı" dedi.

"Tercihimiz köpek değil, insandır"

Sokak köpeği saldırılarının artık bir güvenlik meselesi haline geldiğini vurgulayan Destici, geçtiğimiz aylarda Van’da trajik bir şekilde yaşamını yitiren Hamza’yı hatırlatarak şunları söyledi:

"En son Van’da Hamza evladımızı köpekler parçaladı, öldürdüler. Bir çocuğumuzun daha bu şekilde hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok. Eğer barınak imkanı sağlanamıyorsa, çözüm uyutulmaktır. Çocuklarımız öleceğine köpeklerin uyutulması daha insanidir."

İçişleri Bakanlığı’nın sokak köpeklerinin toplanması konusundaki kararlılığını desteklediğini belirten BBP lideri, "Yüzde 80’inin toplandığı bilgisi yüreğimize su serpti. Kalan kısmın da sonbahara kadar toplanmasını bekliyoruz," dedi.

"Aile yapımız tehdit altında"

Gündemdeki diğer bir önemli konu olan aile yapısına da değinen Destici, modern dünya adı altında dayatılan yaşam tarzlarını eleştirdi. LGBT propagandalarının bir "sapkınlık" olduğunu ifade eden Destici, gençlerin evlilikten soğutulmaya çalışıldığını savundu. "Evlilik berekettir. Gençlerimizi inançlarımızdan koparmalarına izin vermeyeceğiz," diyen Destici, aile kurumunu korumak için ekonomik şartların iyileştirilmesi ve üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Adalet elbet tecelli eder"

Siyaset arenasındaki yolsuzluk ve etik dışı davranışlara da sert tepki gösteren Genel Başkan, bazı yöneticilerin hiçbir şey olmamış gibi halkın önünde boy göstermesini "pişkinlik" olarak nitelendirdi. Destici, "Güneş balçıkla sıvanmaz, adalet gecikir ama mutlaka gerçekleşir," diyerek hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.