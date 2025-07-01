Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Hakkari'de saat 19.14'te yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: "KOLUN KAPASİTESİ 7’YE VARAN DEPREM"

Prof. Dr. Naci Görür Hakkari'de yaşanan şiddetli sarsıntının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle." dedi.