Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılacak 680 bin Konut ve 170 bin işyerinin maliyetinin 10 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Özhaseki, Ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşı, yapılan ve sağlam konutlara yerleştirmenin ise ayrı bir zorluk olduğunu belirtti.

YENİ KARARLAR ALINACAK

Kabine sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

“İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘ekipleri Deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz…’ Eleman zorluğu yaşanıyor. Türkiye’ye hem üreten hem yurtdışına malzeme satışı yapan bir ülke.

İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir takım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.”

Kaynak:süperhaber