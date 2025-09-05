Kıyı illerde görev yapan "denizlerin sessiz kahramanları", fırtınadan makine arızasına, boğulma vakalarından kaza ve yangınlara kadar birçok olayda zamana karşı mücadele edip hayat kurtarmak için görev yapıyor.

Geçen yıllara ait istatistikler ve "mavi vatan" olarak ifade edilen denizlerdeki hareketlilik göz önüne alındığında ekiplerin can kurtarmada ve operasyonlardaki başarısı dikkati çekiyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 2020 yılında çeşitli olaylarda 12 bin 655 kişiyi kurtardığı istatistiklerde yer aldı. Operasyonlarda 247 teknenin kurtarıldığı, 158 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İstatistiklere göre, 2021 yılında 19 bin 812 kişi ve 174 tekne kurtarılırken, 144 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

2022 yılında ise kurtarılan kişi sayısı 31 bin 587'ye yükselirken, 166 tekne güvenlik altına alındı, 157 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

2023'te 24 bin 826 kişi ve 62 tekne kurtarıldı, 147 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl Sahil Güvenlik ekiplerince 24 bin 448 kişi ve 158 teknenin kurtarılması sağlandı, 190 kişi ise hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışmasıyla 1 Ocak-31 Ağustos'ta toplam 5 bin 423 kişi kurtarıldı, 108 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 114 tekne de güvenlik altına alındı.

Bu yılın ocak ayında 1285 kişi ile 5 tekne kurtarıldı, denizden 11 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Ekipler, vatandaşların yüzüp çeşitli araçlarla denize açıldığı yaz aylarında da fedakarca çalışmalarını sürdürdü.

Haziranda 763 kişi ile 26 tekne kurtarılırken, 17 kişinin cenazesi denizden çıkarıldı.

Temmuzda 1131 kişi ile 25 teknenin güvenliğinin sağlandığı, 19 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı istatistiklere yansıdı.

Ağustosta ise 889 kişi ile 27 tekne kurtarılırken, tüm çalışmalara rağmen 23 kişinin cenazesine ulaşıldı.