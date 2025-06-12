DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı Adası'na gitmek üzere bir kez daha hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

"En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diyen Doğan, devam eden açıklamasında da şöyle söyledi:

"EN KISA SÜREDE ZİYARET EDECEĞİZ"

İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak hem anlatmak hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz.

En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.

ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ 5 İSİM

Doğan, "Öcalan'ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de bir araya gelme isteği var" diyerek, görüşülmesi planlanan isimleri şu şekilde sıraladı:

Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat Talabani ve Bafıl Talabani.

"FARKLI SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİYLE DE BULUŞMASI MUHTEMEL"

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak. Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu Öcalan'ın da isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz pek çok nedenle. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi, çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli.