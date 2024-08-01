1927 Nüfus Sayımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra yapılan ilk genel nüfus sayımıdır. Bu sayım, Cumhuriyet dönemindeki nüfus yapısını ve değişimlerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

1927 Nüfus Sayımı'na göre Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu 13.648.270 kişi olarak tespit edilmiştir. Bu sayım sonuçlarına göre, ülke nüfusunun büyük çoğunluğu o dönemde kırsal alanlarda yaşamaktaydı.

1927 Nüfus Sayımı, Cumhuriyet döneminin demografik yapısına dair önemli veriler sağlamıştır. Bu veriler, daha sonraki yıllarda yapılan nüfus sayımları ile karşılaştırılarak Türkiye'nin nüfus değişimi ve dinamikleri hakkında bilgi edinilmesine imkan vermiştir.

Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımının ardından, ülkede düzenli olarak nüfus sayımları gerçekleştirilmiş ve Türkiye'nin demografik özellikleri düzenli olarak kayıt altına alınmıştır.