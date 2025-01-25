Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da eski yönetmelik kriterleri ile inşa edilen ve 1994 yılında iskan ruhsatı almış olup dün akşam çöken binada hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bina çökmeden çıkanlara ve enkazdan kurtarılanlara çok geçmiş olsun. Can kurtarmak için enkaza hızla müdahale eden ve fedakar çalışmalarını aralıksız sürdüren arama kurtarma ekiplerine ve çalışmalara katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Binanın çöküş nedenini ve sorumluları tespit etmek üzere adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Yılmaz, "Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler ve kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yasal ve kurumsal altyapıyı daha güçlü hale getirmiştik.

Ancak bu sürecin, siyaset üstü bir mesele olarak görülmesi ve başta medya ile sivil toplum olmak üzere tüm kesimlerin desteğiyle hız kazanması hayati önem taşımaktadır. Çünkü insan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur" açıklamasında bulundu.