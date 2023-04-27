Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir.

Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınana karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.

"ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edeceklerdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür etti.

Süperhaber