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Emeklinin gözü kulağı bu toplantıdaydı...

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu.

Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

Emekliye müjde

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdesini açıkladı.

Yüzde 5 ek artış yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 ek artış yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltildiğini de duyurdu.

"2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik açıklamasında şunları söyledi:

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır.