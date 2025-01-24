İl kongrelerini sürdüren AK Parti, 25 Ocak Cumartesi günü Van İl Kongresini gerçekleştirecek. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağı AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi hazırlıkları ise sürüyor.

Kasım ayında Van’da ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti Van İl Başkanlığı, yarın İl Kongresini gerçekleştirecek. Partisinin il kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente gelerek kongrede Vanlılara hitap edecek ve önemli mesajlar verecek.

Ak Parti, Van teşkilatında değişikliklere gitmiş, son olarak Gençlik Kolları Başkanı değişmişti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından İl Başkanlığı koltuğuna eski vekil Abdulahat Arvas’ın geçeceği belirtilmişti.

KONGREYE DAVET

Kentte AK Parti il ve ilçe yönetimleri, 25 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı kongre için esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Nur Tatar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kongreye davet etti.

AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nur Tatar Spor Salonunda gerçekleştirilecek.