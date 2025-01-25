Kongrede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Van’a yapılan toplam yatırım miktarının 552 milyar lira olduğunu belirtti.

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Van’a yaptığınız yatırımların güncel değeri 552 milyar TL’yi geçiyor. Adalette 3 buçuk milyar TL, eğitimde 67 milyar TL, gençlik ve sporda 5 milyar TL, sosyal yardımlarda 141 milyar TL, sağlıkta 15 milyar TL, çevre ve şehircilikte 123 milyar TL, ayrıca 7 milyar TL tutarındaki yatırımlarımız devam ediyor. Ulaştırmada 76 milyar TL, tarım ve ormanda 51 milyar TL, sanayi ve teknolojide 6 milyar TL yatırım, 12 milyar TL destek ödemesi olmak üzere toplam 18 milyar TL. Enerjide 44 milyar TL, kültür ve turizmde 2 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 7 milyar liralık eser ve projeyi şehrimize kazandırdık.” diye konuştu.