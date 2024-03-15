Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dün Hakkari'den dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'e Allah'tan rahmet, ailesi ve AK Parti Van teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.

İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyet beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Hasretin cana düşer, çekmesi bana düşer, Fizanlı olsak bile gönlümüz Van'a düşer." dizelerini okudu.

Erdoğan, Van'a düşen gönüllerini hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta Van'a koştuklarını ifade etti.

İyi günlerinde, kötü günlerinde hep Van'ın yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özü sözünden, sözü özünden ayrılmayan, Hak ve hakikatin şehri Van'ın da kendilerini hep bağrına bastığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii, bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar.

Sizlerin, kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler, Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa 'şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer' derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar."

Erdoğan, alanda açılan, "Mutfaktan konuşanların sonunu gördük ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda", "Havada, karada, denizde, her yerdeyiz, biz bu seçimde Reis'leyiz", "Yollarda Togg, havada KAAN, kalbimizde Recep Tayyip Erdoğan" pankartlarını okudu.

"Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır."

Alandaki coşkuya ve katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi girerken arkadaşlara sordum. Verdikleri rakam 55 bin, maşallah." ifadesini kullandı.

Bir vatandaş tarafından açılan, "Vanlıyız, şanlıyız, biz Reis'e sevdalıyız" pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de sizlere sevdalıyım. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara 'dur' demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, maşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ı kendisi için değil, emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur."