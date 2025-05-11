Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları tarafından Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Filistin başta olmak üzere savaş bölgelerindeki annelerin acılarına dikkat çekti, ardından aile kurumunu güçlendirmeye yönelik Türkiye'de yapılan sosyal yardımlar, kadınlara ve annelere verilen destekler ile evlilik ve doğum teşviklerini hakkında bilgiler verdi. Kadına şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca terörle mücadelede annelerin duasının önemine değinerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef bu sene de buruk bir kalple, yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ediyoruz. Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Nereye baksak çocuklar ölüyor, yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor. Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar, yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar, son derece vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak, gerek gönül coğrafyamızda gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm bu acıların, zorlukların, sıkıntıların sona ermesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü; Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

'ANNELERE DUYDUĞUMUZ SEVGİ DİĞER HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

Erdoğan, “Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde; Cennet, annelerin ayakları altındadır. Bakın, 'Babaların ayakları altındadır' demiyor; annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. 'Anne, niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada, ben onu almak istiyorum, onu koklamak istiyorum' derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, şefkat orada, merhamet orada.

Bütün bu mefhumların zihinlerdeki karşılığı anneler olmuştur. Evladı için her türlü zorluğu, çileyi, fedakarlığı göze alan; dişinden tırnağından artırıp ömrü boyunca kendisini evine ve yavrularına adayan; derdini, kederini asla belli etmeyen; ölüm döşeğindeyken bile evlatları üzülmesin diye onları teskin eden, sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı, varılacak ilk menzil olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

'ANNEYE BABAYA İSYAN EDENLERE SESLENİYORUM'

Konuşmasına Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evet, Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Kaç geceler bana ninni söylerdi, Hasta olunca oydu başucumda bekleyen. Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen. Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Bilirim yine kalbinde yerim anacığım. Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan. Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan. Vefalı ellerinden öperim anacığım. Evet, gece 12.00, gece 01.00. Anacığım evin balkonundan beni beklerdi.

O günleri unutmak mümkün mü? İşte bu da, merhum bir şairimizin mısralarında, anneye olan hasretin, sevginin, vefanın bir ömür boyu asla dinmediğinin en güzel ifadelerinden biridir. Anne ve babaya hürmet, bizim için Rabbimizin rızasını kazanmanın yoludur; cennete açılan bir kapıdır. Nitekim Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), bir hadis-i şerifinde bizlere annelerin cennete bir adım mesafede olduğunu şu sözlerle haber veriyor; Anne-baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir.

Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış. Hayat rehberimiz Kur'ân-ı Kerîm'deki Rabbim kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Az önce İsra suresi okundu; orada bu haber veriliyor, eğer onlardan biri burası çok önemli. Anneye babaya isyan edenlere sesleniyorum. Ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara 'öf' bile deme; onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle ayet-i kerimesi ise esasında her şeyi özetlemektedir. İşte anne ve baba bizim için bu kadar önemlidir, değerlidir, öf bile denilmeyecek kadar hürmete şayandır. Rabbim onlara layık evlatlar olabilmeyi, onların hayır dualarını almayı bizlere, hepimize nasip eylesin" dedi.

'2024 YILINDAKİ SOSYAL YARDIMLARIMIZIN TAM YÜZDE 61'İNİ KADINLARIMIZA TAHSİS ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 yıllık süreçte aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalara değinerek, “Toplumun temeli nasıl aile ise; ailenin de temeli annedir, kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın, refahı, huzuru, başarıyı elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Anne ve çocuğa yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere, aile kurumunu kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm kurumlarımızla ailelere, bilhassa da annelere çok güçlü destekler verdik. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, yeni istihdam programlarından çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde annelerimizin hep yanında olduk.

2024 yılındaki sosyal yardımlarımızın tam yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Sadece geçtiğimiz yıl, eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşlerimize 773 milyon lira ödeme yaptık. Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında 2 milyon 700 bin anneye toplam 2,15 milyar lira destek verdik. Vatani görevlerini ifa eden askerlerimizin ihtiyaç sahibi ailelerine 126 milyon lira tutarında yardımda bulunduk. Aile destek merkezlerimiz ve sosyal dayanışma merkezlerimiz ile kadınlarımıza çeşitli düzeylerde eğitimler verdik, teşvikler sunduk.

9 ilimizdeki 34 çok amaçlı toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik programlarımızı sürdürüyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırılardaki faillerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerimiz ile kadın konukevlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz" diye konuştu.

'123 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ EVDE BAKIM HİZMETİNDEN YARARLANIYOR'

Yaşlılara yönelik çalışmalardan da bahseden Cumhurbaşkanı, “Kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla birlikte huzurlu bir hayat sürmeleri için evde bakım hizmetlerimizi artırdık. Mart 2025 itibarıyla 123 binin üzerinde vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 101 bini aşkın haneden 153 bin 098 yaşlı vatandaşımıza destek oluyoruz. 14 bin 834'ü Aile Bakanlığımıza bağlı 170 huzurevinde olmak üzere toplam 31 bin 359 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti veriyoruz.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşımızın sayısı 544 bini aştı. Bu kardeşlerimize 190 milyar liralık yardım yaptık. Engelli kardeşlerimizin iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için gerekli tüm adımları atıyor, tüm destekleri veriyoruz. Bugün itibarıyla kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Annelerimizin, çocuklarımızın, yaşlı ve engellilerimizin; yani aile kurumunun tamamını güçlendirmeye inşallah bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNUYORUZ'

Evlenecek olan gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere de desteklerinden söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “'Aile Yılı' ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, 2'nci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için de yine 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde verdiğimiz sözlerimizi hamdolsun tutuyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde 'Gençlerimizin dünya evine girmelerine yardımcı olacağız' demiştik. Bununla ilgili Aile ve Gençlik Fonu kuracağımızı açıklamıştık.

Fonumuzu önce pilot bölge olarak deprem bölgesinde hayata geçirdik, ardından Türkiye geneline teşvik ettik. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi ile iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. 48 aylık vade süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 652 çiftimiz faizsiz kredi desteğinden faydalanırken, kredi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı da 29 bini geçti. Ailelerimiz, şehirlerarası seyahatlerinde yine 'Aile Yılı' kapsamında yüzde 40'a varan oranlarda birçok indirimden yararlanıyor" diye konuştu.

'ALKOL BAĞIMLILIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETİN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİRİDİR'

Cumhurbaşkanı, “Gençleri yuva kurmaya, evlenmeyi özendirecek pek çok adım atıyoruz. Tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı da aileyi, bilhassa kadın ve çocukları korumaktır.

Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de, alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Şiddet, suç, intihar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor. İçki bağımlılığı yüzünden yuvalar yıkılıyor, aileler parçalanıyor. Maalesef nice çocuk yetim ve öksüz büyümek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ne yapıyorsak, ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha güvenli yarınlara, ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ'

Terörsüz Türkiye çabalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak şunları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle, devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları an be an takip ediyoruz.

Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği ve özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla 'Terörsüz Türkiye' menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı, saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon, kalp kalbe verecek; muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. Gayret bizden tevfik Allah'tandır diyorum."