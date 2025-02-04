Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, büyükelçiliklerde, bakanlıklarda ve çeşitli devlet kurumlarında atamalar ve görevden alımlar gerçekleşti. Bakanlıklarda ve devlet kurumlarında görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şu şekilde;

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Büyükelçiliklerde yapılan atama kararlarına göre, Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş, Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı.

AFAD BAŞKANLIĞINA ALİ HAMZA PEHLİVAN ATANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğin Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, Göç İdaresi Başkanlığına ise Hüseyin Kök atandı. Ayrıca karara göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Ticaret Bakanlığında açık bulunan; Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer Çildaş atandı.

VAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerinde yapılan atama ve görevden alımlara göre;

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, görevden alındı. Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Gödelek, Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Yayla, Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal Aksoy, Ankara Ticaret il Müdürlüğüne Elif Tan, Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah Yıldırım, Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif Aksu, Batman Ticaret Il Müdürlüğüne Burak Nerse, Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma Karakaya, Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye Erciyas, Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Taş, Kırıkkale Ticaret il Müdürlüğüne Mehmet Demir, Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Güner, Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Sümer, Sivas Ticaret İI Müdürlüğüne Ferhat Erdil, Van Ticaret il Müdürlüğüne Derya Ayaydın, atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan atama kararlarına göre, açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Gülyurt atandı.

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULUNDA ATAMALAR

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.