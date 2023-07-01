Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilip göl ve baraj kenarlarına akın etti. Serinlemek için Dicle Barajı'na giren çocukların yüksek kayalıklardan baraj gölüne tehlikeli atlayışları yürekleri ağza getirdi. Dicle ilçesindeki baraj gölü kıyısından yüksek kayalıklardan takla atarak suya giren yaşı küçük olan çocukların büyük kayalıklar üstünden tehlikeli atlayışı saniye saniye telefon kameralarına yansıdı. Öte yandan, yetkililerin boğulma vakaları için vatandaşa baraj ve nehir sularının tehlikeli olduğu uyarısı her gün yapılıyor. İHA