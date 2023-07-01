Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Vangölü Aktivistleri Derneği, 2. Van Denizi Festivali için hazırlıklarını hızlandırdı.

Bu yıl Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde Yüzme Festivali düzenleyerek bir kez daha Van Gölü'ne dikkat çekmek isteyen aktivistler, yüzme festivalini renklendirmek için bir çok noktada hem etkinlik yapacak hem kamp kuracak.

2. Van Denizi Yüzme Festivali etkinliğinde Akdamar Adası, Çarpanak Adası, Adır Adası, Muradiye Şelalesi ziyaret edilecek, mikrobiyalitlere dalış gerçekleştirilecek.

Tatvan Sahil ile Bitlis'te tarihi gezi düzenleyecek olan aktivistler, Bitlis Nemrut Kraterini de es geçmeyecek.

Söz konusu etkinlikler 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Aktivistler, tüm etkinliklerinde 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' vurgusunu ön plana çıkaracak.