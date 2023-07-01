Wanhaber /Ramazan Çetin

Bazı sürücülerin, araç kullanırken içtikleri sigaranın izmaritini rast gele camdan atması, çiftçilerin korkulu rüyası haline dönüştü.

Bu tür bilinçsiz yaklaşımın istenmeyen yangınlara sebebiyet verdiğini söyleyen Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aşkan, sürücüleri uyardı.

Yolculuk sırasında çevreye rastgele atılan sigara izmaritleri nedeniyle yangınlar meydana gelebileceğine dikkat çeken Aşkan, bunun yapılmamasını rica etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aşkan, "Yaz ayları geldi, çiftçilerimizin tam bir yıl gözü gibi baktığı buğday-arpa tarlaları kurudu. Her yıl sigara içen dikkatsiz şoförlerin düşünmeden camdan attıkları sigaralar yüzünden yüzlerce dönüm tarım arazisi, toprakta yaşayan binlerce canlı, tonlarca mahsul, çiftçilerimizin emeği ve umudu kül oluyor. Lütfen yaya veya taşıt aracıyla yol alırken sigara izmaritini rastgele atmayın, çiftinin umudunu yakmayın" ifadelerini kullandı.

Aşkan, bu konuda herkesten duyarlılık beklediğini sözlerine ekledi.