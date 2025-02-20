İran Konsolosluğunun Van’da açılmasının diplomatik kolaylıklar sağlayacağını belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaptığı açıklamada, “Konsolosluk hizmetlerinin Van’da verilmesi, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirecek, sınır komşuluğunun gerektirdiği diplomatik kolaylıkları sağlayacaktır.” dedi.

Daha önce de siyasi temsilciler tarafından sık sık gündeme getirilen İran Konsolosluğunun Van’a açılması talebini bu kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal gündeme taşıdı.

“BİR ZORUNLULUKTUR”

“Van’a İran Konsolosluğu Açılmalıdır!” başlığı altında açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, “Türkiye’nin İran’a 300 kilometrelik kara sınırı bulunan ve 700’den fazla İranlı tüccarın faaliyet gösterdiği, 300’den fazla İranlı öğrencinin eğitim aldığı, yılda en az 700 bin İranlı vatandaşın konakladığı Van’da İran Konsolosluğu açılması bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

Van’ın İran için hem turizm hem de dış ticaret açısından bölgesel bir merkez olduğunu belirten Tanal, “Mevcut durumda, İranlı vatandaşlar herhangi bir resmi işlem için 400 kilometreden fazla yol kat ederek Erzurum’a gitmek zorunda kalmaktadır. Oysa Van, hem turizm hem dış ticaret açısından bölgesel bir merkezdir.” şeklinde aktarmalarda bulundu.

Van’da konsolosluk hizmetlerinin verilmesi ile beraber Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçleneceğini ifade eden Milletvekili Tanal, açıklamanın devamında şunları aktardı:

“Konsolosluk hizmetlerinin Van’da verilmesi, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirecek, sınır komşuluğunun gerektirdiği diplomatik kolaylıkları sağlayacaktır. Dışişleri Bakanlığı’nı, Van’daki potansiyeli ve komşuluk hukukunu göz önüne alarak, İran Konsolosluğu’nun ivedilikle açılması için adım atmaya davet ediyoruz!”