Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüşmüş, Van'a kayyum ataması kararını değerlendirmişti.

Telefon görüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yer aldığı heyet Van'a gelerek DEM Partililer ile bir araya gelecek.