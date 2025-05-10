Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde Vanlılarla hitap etti. Özel'e, mitingde CHP milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çevre iller il başkanları da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da kayyum politikalarını eleştirerek, şehrin ekonomik durumuna dikkat çekti. Van’ın kişi başına milli gelirde Türkiye’de son sıralarda olduğunu belirten Özel, yaptığı konuşmada; “Bugün güneşin şehrindeyiz, Van’dayız. Van Kalesi’nin kıyısında, cesur ve kararlı yüreklerle bir aradayız. Bugün saklanan feryatları, gizlenen umutları taşın altından çıkarmaya, barışın ve adaletin sesini Van denizinin kıyısından duyurmaya, umudunu haykırmaya geldik Van’a!” dedi.

“VAN’A SELAM GETİRDİK, VAN’IN DA SELAMINI ALMAYA GELDİK”

Özel, “Buraya Konya’nın, Mersin’in, Yozgat’ın, Samsun’un selamını getirdim. Buradan selamınızı alıp İzmir’e götürmeye geldim. Selam olsun Van’a! Selam olsun Konya’ya!” şeklinde konuştu.

“SUÇU VAN’DA ARAMADIK”

Özel; “Biz demokrasiye inanmış bir gelenekten geliyoruz. Öyle ki Van’da oyumuzun arttığı da oldu, çok düştüğü de oldu. Yüzde 57’yi de gördük, yüzde 1,5’i de gördük. Millet karar verdi 5 vekilin 5’ini de aldık, millet karar verdi hiç vekil de çıkarmadık. Millet karar verdi yüzde 70 oyla belediye başkanı da çıkardık, millet karar verdi Van’da belediyesiz de kaldık. Ama asla suçu Van’da aramadık” ifadelerini kullandı.

Demokrasi vurgusu yapan Özel; “Demokrasi, kazananın yönettiği, kaybedenin sırasını beklediği yöntemdir” diye kaydetti.

KAYYUM ELEŞTİRİSİ

Kayyum atamalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel, “Bugüne kadar 145 kez kayyum atadılar, bizim de 3 belediyemize kayyum atandı. Bunlardan biri de Van’ın evladı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’dir. Bu kayyumun ilk örneği de, son örneği de Van'dadır. Van bu konuda dertlidir…” dedi.

“SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ SAVUNDUK”

Özel, konuşmasında; “Kürt meselesini inkar edenlerden olmadık. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. Şeffaf meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, bu süreçten zarar gören herkesin mutabakatı ile anaların gözyaşının dinmesini savunduk” diye belirtti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’i alkışlatan Özel; “Bu ülkenin tüm vatandaşları cumhuriyetin eşit hissedarlarıdır. Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana, koyun koyuna yatıyor lafı metafor değildir” vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Terörsüz Türkiye’ye evet demeyen bu sürecin dışındadır. Biz terörün bitmesini canı gönülden savunanlarız. Sırrı Başkana sözümüz var, bunlar bu sorunu çözmezse de biz eninde sonunda iktidar olacağız ve biz çözeceğiz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, “Biz meydanlarda, sadece Ekrem Başkan'ı CHP'lilerin özgürlüklerini değil hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgür bırakılmasını talep ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü de savunuyoruz. Van Demirtaş'ı ayrı sever. Selam olsun Selahattin Başkan'a...” diye konuştu.

Özel, “Sadece Selahattin Başkanın değil, Ekrem Başkan ve Ümit Özdağ'ın, tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, son olarak tüm annelerin anneler gününü kutladığını sözlerine ekledi.