AK Parti ve Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik kapsamına mükerrer suçların cezaları da alınacak. Mevcut mevzuatta basit suç sayılan ve mevzuatta ‘Mükerrer suç’ olarak tanımlanan suçları işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

ŞU ANKİ YASA NELERİ KAPSIYOR?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) ‘İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması hâlinde hükümlünün şartlı salıvermeden yararlanamayacağı’ hükmü bulunuyor. Bu nedenle mükerrer suç işleyenler şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Ancak diğer suçlar bakımından cezanın infazında belli indirimler uygulanıyor.

SUÇLUYA REHABİLİTE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları “Tüm suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, verilen cezanın neticeleri bakımından adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu durum eleştiriliyor. Esas amaç suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılması. Ama mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla sorun çıkarabiliyor. Bu durumda olanların iyi hâli teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor” dedi.

"İYİ HAL AÇISINDAN OLUMSUZ BİR DURUM"

Adalet Bakanlığı kaynakları da basit suçları tekraren işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda olduklarını hatırlatarak “Onların cezalarının 4/4’ünü cezaevinde çekmeleri, iyi hâl açısından olumsuz bir durum. Yani iyi hâl sonuç vermiyor. Cezaevlerinde iyi hâli teşvik etmemiz lazım. 4’te dördünü cezaevinde tamamlamak yerine dörtte üçünü hapiste, kalanı dışarıda infaz olmalı. Cezaevlerinde cezasını çekerken iyi hâlli olursa dörtte üçünü çekip, gerisini şartlı salıverme olarak dışarıda geçirme olabilir” diye konuştu.

MHP'DEN DESTEK! DİĞER PARTİLERE DE GİDİLECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da ‘terör hükümlülerine infazın 3/4 uygulandığı yerde, mükerrire 4/4 uygulamanın adil olmadığını’ dile getirerek, yeni yapılacak düzenlemeye destek vereceklerini açıklamıştı. AK Parti kaynakları bu konuda muhalefet partileri ile de uzlaşma aranacağını ve düzenlemenin ortak önerge ile gündeme getirileceğini kaydetti.

HANGİ SUÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler ‘iyi hâlli olmaları şartıyla’ aldıkları cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde, kalanını dışarda infaz edebilecekler. Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. CMK’da basit yargılama usulleri adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor. Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor.

DÜZENLEME HERKESİ KAPSAYACAK MI?

Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak. Şartlı salıverilme süresi geldiğinde hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilecek ve olumlu ise hükümlü şartlı salıverilmeden faydalanabilecek, aksi hâlde hapis cezasının infazına devam edilecek. Bu durumdaki hükümlülerin, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.