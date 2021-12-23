2021 yılı değerlendirmesi Başkan Arslan tarafından yapıldı

Başkan Arslan 2021 yılı değerlendirmesinde "2021 yılı bizim için kaliteli, verimli yıl oldu" dedi.

ÇEVRE 23.12.2021, 15:14 23.12.2021, 16:01
2021 yılı değerlendirmesi Başkan Arslan tarafından yapıldı

2021 yılının bir değerlendirmesini yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, işlerde ve çalışmalarda, üretim ve istihdam noktalarında kesintinin olmadığını ve bu kapsamda gelen yılların geçmiş yılların bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Van OSB’nin özellikle son 4 yılda üretim, istihdam, yatırım ve alt yapı çalışmaları noktasında istikrarlı bir süreç geçirdiğini ifade eden Aslan, “Van OSB çalışmalarını eğitimden suyuna, elektriğinden yoluna, alt yapısından yatırımına kadar hep üstüne koyarak istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. 2020 ve 2021 yılı da bu işin zirvesidir. 2021 yılı Van OSB için son derece rantbal, verimli ve kaliteli bir yıl oldu. Mevcut 3 etaptaki tüm firmalarımız, tüm yatırımcılarımız, istikrarlı bir şekilde ara vermeden yatırımlarına, üretimlerine, ülke ekonomisine katma değer yapmaya devam ettiler” dedi.

"35 parselin tamamını tahsis ettik"

2021 yılında 4’üncü etapta yer alan 35 sanayi parselinin tahsisini yaptıklarını aktaran Başkan Aslan, “4’üncü etapta 60 hektarlık bir alanımız ve 35 sanayi parselimiz vardı. Biz o 35 sanayi parselin tamamının tahsisini yaptık. Bir kısmında üretimler başlamak üzere. Bütün evrakları, projelendirmeleri, ruhsat işleri bitti ve üretime başladılar. Yine 2021 yılında üretime geçen firmalarımız oldu. Bunların bir kısmı inşaat aşamasında olurken, birkaç firmamız da bahar ayı ile birlikte inşaatlarına başlayacaklar. 2022 yılı içerisinde temennimiz, Van OSB 4’üncü etabının en az yüzde 80’ninin üretime geçmiş ve istihdam oluşturmuş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Açılacak olan fabrikada bin 500 kişi iş sahibi olacaktır"

Dördüncü etapta çok önemli, çok kapasiteli ve katma değeri yüksek olan yatırımların yer aldığına dikkat çeken Başkan Aslan, “Dördüncü etabımızın bir özelliği de yabancı yatırımcılar olmasıdır. 2021 yılı onun için daha güzel oldu dedik. 2021 yılında Van’a 5 yabancı yatırımcı aldık. Biri Türkmenistan olup, 4 tanesi de İranlı yatırımcıdır. Şu an inşaat süreçleri devam ediyor.

Bir kısmın da inşaat seviyeleri yüzde 90 civarındadır. Özellikle çok büyük bir yatırımcımız var. Şuanda kurulma aşamasında olan musluk batarya grubu fabrikası, Türkiye’nin en büyük fabrikalarından biri olacak. 33 bin metre kare kapalı alanının yüzde 80’i bitmiş vaziyette. İnşallah yakın zamanda çalışmalarını tamamlayıp üretime başlayacaklar. İnanıyoruz ki, üretime geçtikten sonra ülkenin ekonomisine çok ciddi katkı sunacaktır. Bunun yanında bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri olan işsizlik sorununu da bir nebze olsun çözecektir. Çünkü orada bin 500 kişi iş sahibi olacaktır. Bu da bizim için çok kıymetlidir. Yine diğer firmalarımız da teknolojik firmalar” diye konuştu.

Van’ın en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkat çeken Aslan, “Şuan OSB içerisinde 10’a yakın tekstil firmalarımız var ve şu anda orada yaklaşık 2 bin 500 -3 binin üzerinde bir istihdamımız var. Birçok firmamız ulusal firma niteliğinde olup, Avrupa ülkelerine ürün satan firmalar. Yine 5’inci etabımızda 100 hektarlık alanı, tekstil hazır giyim olarak ayırdık.

Orada alt yapı çalışması 2020 yılı sonu itibariyle bitti. Şuana kadar orada 13 firmamıza yer tahsisinde bulunduk. Bu firmalarımız ulusal ve uluslararası kapasiteli olup, ihracat oranları ve istihdam kapasiteleri yüksek olan firmalar. İnşallah bahar mevsimi ile beraber hazır hale gelecektir. Şuanda bizler 7-8 bin istihdamlardan bahsediyoruz.

Ama bunları tamamladıktan sonra Van OSB’de 15-20 bin istihdamdan bahsedeceğiz. Bizler Van OSB yönetimi olarak buraya yeni ve kaliteli yatımcıları getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapılarımızı güçlendiriyor, yollarımızı yapıyoruz. Burayı bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Bunun için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.

2022 yılında da aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aslan, “2022 yılı iş şevkimizde, heyecanımızda herhangi bir eksilmeye yol açmayacak. Aksine yeni işyerlerinin kurulması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ile birlikte heyecanımız daha da artacaktır. 2022 yılının da 2021 yılının bir devamı olduğunu düşünüp, bu minvalde çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bütün çabamız, gayretimiz ilimiz ve halkımız için olacaktır. Bu çerçevede 2022 yılının sanayicimize, yatırımcımıza, ilimize, ülkemize, memleketimize ve tüm insanlığa hayır, barış, sükunet ve kardeşlik getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.İHA

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