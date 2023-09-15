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Aşırı sıcak bir yaz dönemini geride bırakan Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etti.

Yangınlara havadan ve karadan hızlı müdahale edilmesi yayılmasını önlerken, 4 bin 260 hektarlık alan ise küle döndü.

Bölgede ilk büyük yangının 16 Temmuz tarihinde çıktığını belirten ve bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "O yangında rüzgarın şiddetli olması, nemin düşük ve asıl sıkıntı yerleşim yerleriyle iç içe olmasından kaynaklanan ciddi sıkıntılar yaşandı. 1240 hektarlık bir alanımız yandı" dedi.

"Şehri tehdit eden bir yangındı"

Demirci devam eden açıklamasında, "Damyeri mevkisinde 22 Ağustos'ta başlayan yangın bir önceki yangının bitişiğinde olan bir yangındı. Riskli, sıkıntılı bir yangındı, şehri tehdit eden bir yangındı. Bu yangında da yerleşim yerleriyle ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Ufak tefek problemler olmasına rağmen insan kaybı olmadı. Her iki yangında 2 bin 890 hektarlık alanın zarar gördü. Orman köylerinde hayvan zararı, arıcıların zararı oldu. Bununla ilgili bir çalışma başlattık.

Orman köyünde oturup, köyün nüfusuna kayıtlı olup hak edenlerin tespitleri yapıldı. 14 büyük baş hayvan, 106 küçükbaş hayvan, 160 arı kovanı için 1 milyon 415 bin liralık zarar söz konusu. Hibe olarak, zarar gören vatandaşların zararını en kısa sürede karşılayacağız. Onay aşamasında” dedi.

Yangın sonra maddi kayıplar

Yangından sonra saha içinde her türlü tedbiri aldıklarını, ekiplerin nöbet sistemi ile sahaları kontrol ettiğini belirten Müdür Enver Demirci, "Kızılkeçili yangını sonrası 20, Damyeri yangını sonrası 41 kilometre yeniden yol yaptık. 5 dozer, 2 eskavatör arazide çalışma halinde. Yangında zarar gören ağaçların tespiti için 14 mühendis, 20 muhafaza memuru ve 65 işçi ile sahada çalışmalar devam ediyor.

Yanan ağaçları alandan uzaklaştırarak gençleştirme çalışması için arazi hazırlıklarına başlayacağız. İlk fidanımızı da 11 Kasım'da inşallah dikmeye başlayacağız.

Bir yıl içerisinde de tüm sahadaki çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlar içinde 731 hektarı tabii yöntemlerle ağaçlandıracağız, 25 bin kilogram tohum atacağız. 2 bin 964 hektarlık sahada da suni yöntemlerle ormanlarımızın yeniden gençleştirilmesini tamamlamış olacağız.

1 milyon 500 bin adet fidan dikeceğiz. 195 hektar alan tabiatı korunarak muhafazaya bırakılacak. 195 hektarlık alanda sahanın taşlık ve kayalık olması nedeniyle korumaya bırakılarak doğal yöntemlerle tekrar orman olması için tüm teknik müdahalelerimizi yapacağız.

Bölgede yanan alanımız yaklaşık 4 bin hektar olsa bile bunun yanında ziraat arazileri vardı. Bunun dış çevresinde, yanma potansiyeli alanlar vardı. Bu da 40 bin hektarlık sahada, bölgemize bağlı 12 orman mühendisi arkadaşımız Yangına Dayanıklı Orman Kurma Projesi (YARDOP) çalışmalarını başlattı.

Özellikle yerleşim yerlerinde bir daha ciddi sıkıntı yaşanmaması için köylerin etrafında bir koruma bandı oluşturulması, yapraklı türler dikilerek köylerimizi yangına karşı daha korumalı bir duruma getirmek için projelendirme çalışmaları başladı. Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bu projeyi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

İha