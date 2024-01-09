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İstanbul'da yaşanılan bıçaklı saldırıda faciadan dönüldü...

Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi.

İmama bıçakla saldırdı

Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan gözaltına alındı, yaralıların durumu iyi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği şu açıklamayı paylaştı:

08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Valisi Gül'den hastaneye ziyaret

Saldırının ardından tedavi için götürüldükleri hastanede cami imamı Usta'yı ve öğrencisini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, şu paylaşımda bulundu:

Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz.

Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık.

Tedavileri devam ediyor.

Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor.

Geçmiş olsun.

Ali Erbaş: Saldırının sonuna kadar takipçisiyiz

Saldırıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir açıklama yaptı:

İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız.

Yılmaz Tunç: Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz.