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WanHaber, X (Twitter) sosyal medya hesabından “AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı bir anket gerçekleştirdi. 24 saat süreyle oy kullanılabilen ankette, sırasıyla Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Zahir Kandaşoğlu ve Zahir Soğanda isimleri soruldu. Kısa süreli ankette 6 bin 218 oy kullanıldı.

YÜZDESEL DAĞILIM

Ankete katılanların yüzde 4’ü Burhan Kayatürk derken, yüzde 3,1’i Kayhan Türkmenoğlu ismini tercih etti. Zahir Soğanda’nın yüzde 36,7 gibi bir oranda tercih edildiği ankette öne çıkan isim ise Zahir Kandaşoğlu oldu. Ankete katılanların yüzde 56,2’si Zahir Kandaşoğlu ismini işaretledi.

Bir diğer ifadeyle Burhan Kayatürk yüzde 4 oran ile 249, Kayhan Türkmenoğlu yüzde 3,1 oran ile 193, Zahir Soğanda yüzde 36,7 oran ile 2 bin 282 ve Zahir Kandaşoğlu ise yüzde 56,2 oranla 3 bin 495 kişinin oyunu almış oldu.

AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cuma günü netleşmesi ve 15 Ocak Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.