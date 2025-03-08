Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmaların sürdüğünü duyuran Büyükşehir Belediyesi, e-Devlet üzerinden ve bizzat yapılan başvuruların da titizlikle değerlendirildiğini aktardı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, engelli vatandaşlardan gelen başvurular incelenerek ailelerin durumunun yerinde tespit edildiği belirtilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda özellikle düşük gelirli vatandaşlara öncelik tanınarak, tekerlekli sandalye, medikal malzeme ve çeşitli destekler sağlandığı vurgulandı.

Son olarak belirlenen 4 engelli vatandaşın daha tekerlekli sandalyeleri, belediye ekipleri tarafından evlerine ulaştırılarak teslim edildi. Destek sağlanan vatandaşlar, söz konusu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.