Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Van’ın Çaldıran ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri geliştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre Van’ın Çaldıran ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; “Van İli, Çaldıran İlçesinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının yapılacağı 14 kırsal mahalle ise şunlar;
1- Van Çaldıran; Alikelle Mahallesi
2- Van Çaldıran; Altıyol Mahallesi
3- Van Çaldıran; Aşağı Kuyucak Mahallesi
4- Van Çaldıran; Bezirhane Mahallesi
5- Van Çaldıran; Çubuklu Mahallesi
6- Van Çaldıran; Güngören Mahallesi
7- Van Çaldıran; Hanköy Mahallesi
8- Van Çaldıran; Koçovası Mahallesi
9- Van Çaldıran; Osmanlı Mahallesi
10- Van Çaldıran; Umuttepe Mahallesi
11- Van Çaldıran; Yağıbasan Mahallesi
12- Van Çaldıran; Yenikaya Mahallesi
13- Van Çaldıran; Yukarı Kuyucak Mahallesi
14- Van Çaldıran; Zürfibulak Mahallesi