Van’da bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 1-10 Mart 2024 tarihleri arasında açık olan fuara Van ve diğer illerden çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Yöresel lezzetlerin ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin sergilendiği fuarda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da stant açtı.

Fuarda yoğun ilgi gören stantta, belediye bünyesindeki meslek edindirme kursları, usta öğreticiler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ve el yapımı eşyalar sergileniyor.

81 ilden 100’e yakın firmanın katıldığı 9’uncu Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.