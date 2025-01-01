Yılbaşı gecesi, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Milli Piyango sonuçları açıklandı.

Bu yıl, büyük ödül 600 milyon TL olarak belirlenmişti.

Saat 23.15’te, tüm gözler kuraya çevrildi ve sonunda 600 milyon TL'lik dev ikramiyenin hangi rakamlarla çıkacağı netleşti.

Peki, bu dev ödül çeyrek bilete mi, yarım bilete mi, yoksa tam bilete mi çıktı? İşte 600 milyon TL'yi kazandıran şanslı rakamlar…

600 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU

18.30'da Milli Piyango çekimleri başladı. Gözler 600 milyon TL'lik ödüldeydi.

23.15'te yapılan çekimle 600 milyon TL'nin çıktığı rakamlar belli oldu.

600 milyon TL 1052448 rakamlarına çıktı.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN İLLER

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletler Bursa-Osmangazi, Antalya-Muratpaşa, İzmir-Bergama'da alındı.