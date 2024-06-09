Viktorya dönemi İngiltere’sinde kilise bahçeleri ve mezarlıklarda çok sayıda bebek mezarına rastlamak mümkündür. Bu trajik duruma yol açan sebeplerden biri de, zamanın annelerine sunulan yeni icatlardan biri olan ölümcül biberonlardı. Peki, bu biberonlar nasıl oldu da bu kadar bebeğin ölümüne yol açtı?

Annelerin Hayatını Kolaylaştıran "Banjo Şişesi"

"Banjo şişesi" olarak adlandırılan bu biberonlar, cam veya seramikten yapılmış olup, uzun bir lastik boru ve emzik içeriyordu. Bebekler bu biberonları kolayca kullanabildiği için anneler arasında çok popülerdi. "My Little Pet (Benim Küçük Evcil Hayvanım)", "Princess (Prenses)" gibi çekici isimlerle pazarlanıyordu. Ancak, bu biberonların tanıtımında, uçlarının iki hafta boyunca temizlenmeden kullanılabileceği iddia ediliyordu ve diğer kısımlarının temizlenmesi de oldukça zordu.

"Cinayet Şişesi" Olarak Anılmaya Başlandı

Düşük bağışıklık sistemine sahip bebeklerin her gün bu bakteri yuvalarını kullanması, ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Sterilizasyon eksikliği nedeniyle bu biberonlarda biriken bakteriler, ishal krizlerine ve şiddetli dehidrasyona neden oldu. Bu durum, bebeklerin 48 saat içinde ölüme kadar götüren ciddi enfeksiyonlar yaşamasına yol açtı.

Hayatta Kalma Oranı: 10 Bebekten Sadece 2'si

Banjo biberonları kullanan bebeklerin sadece 2’si hayatta kalmayı başarabiliyordu. Bu durum, biberonların "cinayet şişesi" veya "katil" olarak anılmasına neden oldu. Ne yazık ki, bu biberonlar 1920'lere kadar satılmaya devam etti. Zamanla, temizlenmesi daha kolay olan "muz şişe" adı verilen yeni bir biberon türü üretildi.

Bu korkunç dönemden ders alarak, bebek bakımında hijyenin ve sterilizasyonun ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız.