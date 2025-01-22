Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili ise 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

Ayrıca Bakan Tunç, yangın faciası ile ilgili başlatılan soruşturmada işletme sahibi dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: "Başmüfettişlerimiz olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek Bakanlık olarak da buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sağlık il Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildiği vefat eden 45 vatandaşımızın naaşlarının da ailelerine teslim edildiği bildirildi.