Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili ise 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

Ayrıca Bakan Tunç, yangın faciası ile ilgili başlatılan soruşturmada işletme sahibi dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: "Başmüfettişlerimiz olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek Bakanlık olarak da buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sağlık il Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildiği vefat eden 45 vatandaşımızın naaşlarının da ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA