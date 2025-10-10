Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına çevrim içi katılarak bilgi verdi. Fletcher, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından insani yardımın hızla başlayacağını belirterek, “Ateşkesin ilk 60 gününde, Gazze’de 2,1 milyon kişiye her gün yüzlerce kamyonla yardım ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

BM’nin kapsamlı ve test edilmiş yardım planlarına sahip olduğunu söyleyen Fletcher, Gazze’ye gönderilmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer temel yardım malzemesinin uzman ekiplerle hazır beklediğini kaydetti. Fletcher, ilk aşamada açlık tehlikesi altındaki bölgelerde gıda krizinin geri çevrilmesi, sağlık, su ve barınma altyapısının yeniden inşası ve okul çağındaki 700 bin çocuk için geçici eğitim alanlarının oluşturulmasının planlandığını aktardı.

Fletcher ayrıca, 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28’inin temin edildiğini belirterek, uluslararası topluma ‘Gazze’de hayat kurtarmak için desteğinizi artırın’ çağrısında bulundu.