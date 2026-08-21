Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları ve zengin doğal florası, arıcılık faaliyetleri açısından önemli avantaj sağlıyor. Özellikle geven, kekik ve bölgeye özgü diğer bitkilerin bu yıl daha iyi gelişmesi hem modern kovanlarda hem de karakovanlarda bal veriminin yükselmesine katkı sundu.

Kent genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 90-100 bin arasında karakovan bulunuyor. Bitlis, karakovan sayısında Türkiye'de ilk sırada, arılı kovan varlığı bakımından ise ülke genelinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları ve zengin doğal florası, arıcılık faaliyetleri açısından önemli avantaj sağlıyor. Özellikle geven, kekik ve bölgeye özgü diğer bitkilerin bu yıl daha iyi gelişmesi hem modern kovanlarda hem de karakovanlarda bal veriminin yükselmesine katkı sundu.

Kent genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 90-100 bin arasında karakovan bulunuyor. Bitlis, karakovan sayısında Türkiye'de ilk sırada, arılı kovan varlığı bakımından ise ülke genelinde 4'üncü sırada yer alıyor.

'BALI YARIŞMAYA GÖNDERMEYİ PLANIYORUZ'

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Caner Güngördü ise bu yıl bal veriminin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi. Geçen yıl kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Güngördü, bu sezon yağışların ve mevsim şartlarının arıcılar açısından daha elverişli geçtiğini belirtti.

Üreticilerin hasat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güngördü, "Sezonun tamamlanmasının ardından Bitlis balını, Avrupa'da düzenlenecek olan yarışmaya göndermeyi planlıyoruz. Bitlis balının kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıktığını biliyoruz.

Bu yılki yüksek verimin üreticilere ekonomik açıdan da katkı sağlamasını bekliyoruz. Yağışların bitki örtüsüne sağladığı olumlu katkının üretime yansımasıyla birlikte Bitlis'te arıcıların rekoltesi de arttı. Hasat döneminin tamamlanması ile birlikte kentteki toplam bal üretiminin geçen yılın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hasadın tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BİTLİS BALI, DÜNYA LİDERLERİNE İKRAM EDİLDİ'

Bitlis balının son dönemde ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınmaya başladığını belirten Vali Karakaya, Hizan ve Mutki ballarının Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerine ikram edildiğini söyledi.

Karakaya, "Bitlis, Hizan ve Mutki ballarının Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerine ikram edilmesi, Bitlis balının kalitesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu durum, Bitlis açısından önemli bir gurur kaynağı olmuştur. Bitlis balının Türkiye'de ve dünyada hak ettiği değere ulaşması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



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