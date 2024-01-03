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Bitcoin fiyatı, dünkü işlemlerde 45 bin 952 dolara kadar yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesi gördükten sonra, bugün gelen keskin satışlarla değer kaybını yüzde 9'un üzerine kadar çıkardı.

Bitcoin fiyatının gerilemesinde, Matrixport'un bugün yayınladığı değerlendirmede SEC'in tüm spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Matrixport, ETF başvurularının kabul edileceğinin satın alınmaya başlandığı eylülden bu yana kriptoparalara 14 milyar dolar giriş olduğunu, bunun 10 milyar dolarının doğrudan ETF başvurularının kabul edileceği beklentileri ile ilişkili olduğunu öngördüklerini vurguladı.

Kuruluş, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını reddetse de Bitcoin fiyatının 2024 yılı sonunda yılın başındaki 42 bin doların üzerinde bir yerde olacağını da öngördü.