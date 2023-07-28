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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1384’üncü yıl dönümü dolayısıyla binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hazreti Ali Camii'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali’nin posterlerini taşıyan binlerce Karslı, Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ni yürüyerek Kars Şehitliği’ne geldi.

Anma etkinliği şehitlik önünde dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kerbela şehitlerini anma etkinliğinde konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Hazreti Hüseyin İslamiyetin ayakta kalması için Kerbela'da kendisi ve ailesini fedadan kaçınmayan yüce bir şahsiyetti. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin ve ehlibeytini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki mazlum canların Kerbela’da şehit edilmesi İslam aleminin ortak kederidir. Kerbela’nın İslam alemine en büyük mesajı birlik, beraberlik ve kardeşliktir” dedi.

Programda, daha sonra Asri Mezarlığın önündeki Aşura Meydanı’nda okunan ağıtları dinleyenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Program, mezarlık ziyaretinin ardından sona erdi. İHA