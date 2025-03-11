Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurt dışında tanıtılması, yazılım, ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve markalaşması destekleniyor.

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanması amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından geçen yıl bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşlarının küreselleşmesi, ihracata yönelik kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerinin artırılması amacıyla destek programları uygulandı.

Bilişim ihracatçılarına 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 228 artışla 3 milyar 226 milyon lira destek sağlandı. Bilişim sektörünün ihracatı da 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 4,2 milyar dolar, 2024'te de 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicorn"ların oluşturulmasına yönelik yeni destek unsurlarını içeren "e-Turquality" (Bilişimin Yıldızları) Programı 2022'de uygulamaya alındı. Programa kısa sürede çok sayıda şirket dahil edilirken, 2024 sonu itibarıyla bu destekten 39 şirket yararlandı.

2024 fuarlar yılı oldu

Bilişim sektörüne yönelik 2024'te yurt dışında düzenlenen 477 etkinlik ile İstanbul ve Antalya'daki 9 uluslararası yurt içi fuar Bakanlıkça destek kapsamına alındı, çeşitli ülkelerden katılımcı içeren 2 alım heyeti programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakanlık, geçen yıl ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Fas, Hollanda, Birleşik Krallık ve Singapur'da birer, Almanya'da iki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 olmak üzere bilişim sektörüne yönelik CES, MWC, GITEX gibi 13 etkinliğe milli katılımlı fuar organizasyonu düzenledi. Ayrıca, BAE, ABD, Almanya, İngiltere, Azerbaycan ve Japonya ile Özbekistan'a iki defa olmak üzere bilişim alanında 8 sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirildi.

Tekno Hızlandırıcı İhracat ve HİSER Projeleri kapsamında geçen yıl 4 yurt dışı pazarlama faaliyeti yapıldı. Ayrıca 3 proje, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamına alındı, 5 HİSER projesi de başarıyla tamamlandı.

BAE'de kurulan Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi de Bakanlıkça 2022'den bu yana destekleniyor.

Türkiye'nin bilişim sektörü vizyon ve stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla 150'den fazla katılımcıyla İstanbul'da "Tech Export Türkiye Summit 2024" etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda, 2024'te bilişim ihracatının artırılması vizyonu çerçevesinde 11 bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlık, bilişim sektörünün ülke ekonomisine katkısının en üst seviyede gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürecek.