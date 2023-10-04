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Resmî ilan yayımlama hakları devam eden veya trafik şartlarını sağlayamadıkları için durdurulan İHS’lerden gelen soruları ve cevapları şu şekilde;

1- 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla asgari ziyaretçi trafik şartını yerine getiremeyen internet haber sitelerinin durumu ne olacak?

Cevap: Resmî ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin internet haber siteleri, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ziyaretçi trafik şartı aranmaksızın resmî ilan yayımlamışlardır. Öngörülen bu muafiyet süresi 30 Eylül 2023 tarihinde dolmuştur.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 61’inci maddesinde belirtilen tâbi oldukları kategoriye ait asgari ziyaretçi trafik şartını yerine getiremeyen ve bu ihlâli devam eden İHS’lerin resmî ilan yayımlama hakkı durdurulmuştur.

2- Yayımlama hakkı durdurulan İHS’ler yeniden resmî ilan yayımlayabilecek mi?

Cevap: Evet. Yayımlama hakkı durdurulan İHS’ler, yayımlama hakkının durdurulduğuna ilişkin Genel Müdürlük Kararının tebliğ tarihinden itibaren düzenli olarak asgari ziyaretçi trafik şartını, manipülasyon yapmadan yerine getirmeleri halinde, resmî ilan yayımlama hakkını yeniden kazanacaklardır. Bu nedenle ilan yayımlama hakkı durdurulan İHS’lerin sunulan 6 aylık süreyi iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

3- Yayımlama hakkı durdurulan ve ihlâli 6 ay içinde gideremeyen İHS’ler hakkında hangi işlem tesis edilecek?

Cevap: Resmî İlan Yönetmeliği’nin 113’üncü maddesi kapsamında, yayımlama hakkının durdurulduğuna ilişkin Genel Müdürlük Kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde (9 Nisan 2024 tarihine kadar) asgari ziyaretçi trafik şartını düzenli olarak yerine getirdiği tespit edilemeyen İHS’lerin resmî ilan yayımlama hakları sona erecektir.

4- Ziyaretçi trafik şartını yerine getirmek için manipülasyon yapan İHS’lerin durumu ne olacak?

Cevap: Bot ziyaretçi trafiği satın alarak veya ilan dağıtım kontenjanlarını hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik bilinen ya da ileride geliştirilecek olan herhangi bir yöntemle kasıtlı ve hileli birtakım davranış ve işlemleri gerçekleştirerek ziyaretçi trafik bilgilerinde manipülasyon yapan İHS’lerin resmî ilan yayımlama hakkı sonlandırılacaktır. Canlı maç izle, film izle gibi yanıltıcı başlıklarla okuru yanıltma yoluyla trafik sağlanması da Resmî İlan Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

5- Yayımlama hakkı durdurulan İHS’ler ihlâli gidermeleri halinde ne yapacak?

Cevap: İHS’lerin, yayımlama hakkının durmasına sebebiyet veren ziyaretçi trafik şartına dair ihlâli gidermeleri halinde Şube Müdürlüklerine resmî müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Başvurunun ardından yapılacak inceleme sonucunda, ihlali manipülasyon yapmadan giderdiği tespit edilen İHS’ler yeniden resmî ilan yayımlayabilecektir.

6- Yeniden resmî ilan yayımlama hakkı kazanan İHS’lerin yayımlamaktan mahrum kaldığı resmî ilan miktarları için nasıl bir işlem yapılacak?

Cevap: Ziyaretçi trafik ihlalini ve/veya diğer ihlallerini gidermesinin ardından yeniden yayımlama hakkı kazanan İHS’lere ihlalin giderildiğinin tespit edildiği tarihten başlamak üzere resmî ilan telafisi uygulanacaktır.

