Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı.

ABDULKADİR ÇAY KİMDİR?

Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (bugünkü ismiyle Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim Organizasyon Alanı'nda aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman ve yönetici olarak görev aldı. On üç yıl süresince dış ticaret alanında farklı bölgelerde, yirmi beş ayrı ülkede altmışın üzerinde seyahatte pazarlama ve satış çalışmaları yaparak ülkemizi temsil etme imkanı buldu. Eş zamanlı olarak şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevlerini yürüttü. 'Türkiye'de Vakıfların Vergi Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Analizi-ABD Karşılaştırması' konulu yüksek lisans tezi ile mezun olduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Alanı'nda Doktora çalışmalarına başladı. 'Yönetim Kurullarının Yönetime Müdahale Düzeyinin Yönetici Performansına Etkisi' konulu doktora tez önerisi kabul edildi.

Lise yıllarından başlamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve faaliyetlerine sivil toplum gönüllüsü olarak katkı sundu. 2013'te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Beraberinde 2017-2018 döneminde TÜRGEV Genel Müdürü olarak görev yaptı.