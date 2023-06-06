Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da bir süre önce başlayan inşaat sezonu, havaların ısınması ile birlikte daha da hareketlendi.

Birçok noktada inşaat çalışmaları yapılırken, söz konusu inşaat alanlarına hazır beton harcı taşınıyor.

Ancak harç taşınırken bazı mikserlerden yola beton harcı dökülüyor.

Dökülen beton harcı da kısa süre sonra donarak, zeminde tümsekler oluşturuyor, yolu bozuyor.

Bazı beton mikserleri sorumlularının gerekli tedbiri aldığı görülürken, bazılarında ise söz konusu sorunun devam ettiği gözleniyor.

Vatandaşlar, bu tür sıkıntılarla karşılaşılmaması için beton harcı taşıyan mikserlerin ağız kısmının mutlaka kapatılması gerektiğini vurgulayarak, gerekli önlemler alınmadan yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Duyarlı bir vatandaşta, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak; inşaat sezonu ile birlikte, beton harcı taşıyan mikserlerden dökülen harçların yolları bozduğunu ve dökülen harcın kalıcı kasisler bıraktığını söyledi.

Benzer sorunlar yaşanmaması için mikser şoförlerine gerekli eğitimin verilmesi ve uyarılarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.