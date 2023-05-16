Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidiyor...

Bu çerçevede ittifaklarda hareketlilik tekrar başladı.

Cumhur İttifakı ise seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve ikinci turda ele alınacak stratejilerin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor.

Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

İlk Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Seçimler değerlendirilecek

Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar, yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

Görüşme sonrası ise açıklama yapılması beklenmiyor.

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