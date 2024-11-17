Küresel piyasa oynaklıkları akaryakıt fiyatlarına sık sık indirim ya da zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri benzin fiyatlarında da bu kapsamda pazartesi gece yarısı itibarıyla geçerli olacak bir indirim beklendiğini belirtiyor. İndirimin 62 kuruş olması bekleniyor.

Petrol piyasalarında yaşanan arz ve talep endişeleri fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor. Jeopolitik riskler ve OPEC kararları yakından takip edilirken petrol haftayı 71 dolardan kapattı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler sonrası akaryakıt fiyatlarının değişeceği öğrenildi. Önümüzdeki hafta benzine indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE KAÇ LİRA İNDİRİM GELECEK?

Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına göre değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelecek. İndirimin pompaya yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatı 42.28 lira olacak.