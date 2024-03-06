İş arayanların başvurmak istedikleri yerlerin başında belediyeler geliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, belediyelerin güvenli ve istikrarlı bir iş imkanı sunması. Ayrıca, belediyelerde birçok farklı pozisyon mevcut, bu da farklı becerilere ve deneyimlere sahip kişilere hitap ediyor ve başvuruları artırıyor.

2024 Zamlı Belediye İşçi Maaşları

Asgari ücret ve emekli zamlarından sonra belediye işçi maaşları da belirlendi. Zam oranlarını toplu iş sözleşmeleri, belediyenin büyüklüğü, çalışma süresi, eğitim seviyesi, mesleki yeterlilik gibi farklı başlıklar etkiliyor.

Belediye işçileri, Türkiye'nin en önemli emek gruplarından biridir. Bu yazıda, 2024 yılı belediye işçileri maaşları ve zamları hakkında güncel bilgileri topladık.

Belediyede çalışmak isteyen, iş arayan vatandaşların merak ettiği o soruya yanıt veriyoruz.

Belediye İşçileri 2024'te Ne Kadar Kazanacak?

Belediye işçi maaşları birçok iş arayanın merak konusu. Maaşlar her belediyede farklı mı sorusu da işçilerin en merak ettikleri arasında yerini alıyor.

Belediye işçi maaşları her belediye için farklı aralıklarda olabiliyor. Bunun nedeni belediye işçi maaşlarının toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesidir. Her belediye kendi işçi sendikaları ile ayrı toplu iş sözleşmesi imzalar. Daha sonra bu sözleşmeler aracılığıyla maaşlar belirlenir.

Güncel verilere göre büyükşehirlerin 2024 yılı belediye işçi maaşlarını tabloda bulabilirsiniz.

Belediye adı Maaş (TL) İstanbul Belediye İşçisi Maaşı 26.300 TL Ankara Belediye İşçi Maaşları 25.500 TL İzmir Belediye İşçi Maaşı (Bayraklı) 31.700 TL Bursa Büyükşehir Belediyesi 32.250 TL Antalya Büyükşehir Belediye İşçi Maaşı 25.100 TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşçi Maaşı 25.000 TL Mersin Tarsus Belediyesi İşçileri Maaş 26.300 TL Bolu Belediyesi İşçi Maaşları 31.700 TL

En güncel belediye işçi maaş bilgileri için ilgili çalışmak istediğiniz belediyenin web sitesi veya toplu iş sözleşmesini incelemenizi tavsiye ederiz.

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Maaşları

Van Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 2024 yılı için belediye işçilerine ortalama %95 zam yapıldı. Vali Ozan Balcı'nın da katıldığı Ocak ayında gerçekleşen imza töreninde, işçilere ve ailelerine hayırlı olması dileğiyle her iki tarafa da teşekkür edildi.

Ayrıca komisyon kararıyla Mavikent, Belvan, Vansu ve kadrolu işçileri kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Kadrolu İşçi Maaşı

Kadrolu ve kadrosuz belediye işçi maaşları da merakla beklenen zamlardan sonra açıklandı.

Kadrolu belediye işçi maaşları da sık arananlar arasında yer alıyor. Bazı belediyelerin kadrolu işçi maaşlarını aşağıdaki gibidir:

Belediye Adı Maaş Yalova Belediyesi İşçi Maaşları 32.000 TL Manisa Alaşehir Belediyesi 24.700 TL Muğla Büyükşehir Belediyesi 26.000 TL Sivas Şarkışla Belediyesi İşçi Maaşı 33.000 TL

Kadrosuz Belediye İşçisi Maaşları

Kadrolu olmayan belediye işçi maaşları, kadrolu işçi maaşlarına göre daha düşüktür. Kadrosuz işçi maaşları, belediyenin kapasitesine, çalışanın kıdemine, eğitimine, sahip olduğu yeterlik belgelerine ve eş-çocuk durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Kadrosuz belediye işçi maaşlarının 2024 yılında ortalama olarak şu şekildedir:

Kadrosuz olarak belediyede çalışan personellerin maaşı en düşük asgari ücret tutarı olan 17.002 TL’dir.

Yukarıda saydığımız çeşitli faktörlere göre bu maaşlar 20.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Bugün birçok kişinin çalışmak istediği belediyelerin işçi maaşlarına göz atarak başvuru yapabilirsiniz. Haberde yer almayan belediye işçi maaşları için ilgili belediyenin web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Haberde yer alan belediye işçi maaşları en düşük ücretlere karşılık gelecek şekilde derlenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

2024 belediye işçisi maaşları ile ilgili diğer merak edilen sorular da aşağıdaki gibidir:

Belediyede Çalışan Bir İşçi Ne Kadar Maaş Alıyor?

2024 belediye işçilerinin maaşı en düşük ortalama 25.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Belediye İşçileri Ne Zaman Maaş Alır?

Belediye işçileri ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda her memur gibi her ayın 15’inde maaş alır.

Belediyede Kamu İşçisi Nasıl Olunur?

Belediyede kamu işçisi olmak için alım ilanlarındaki gerekli şartları taşımanız gerekiyor. Her belediyenin her kadronun gereklilikleri farklı olabilir. İş ilanlarını İŞKUR ve diğer ilan siteleri aracılığıyla takip edebilirsiniz.