3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi, İpekyolu Expo Fuar Aş. Tarım Fuarı Koordinatörü Kemal Ulak, İpekyolu Expo Fuar Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik ve İpekyolu Expo Fuar Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, basın mensupları ile bir araya gelerek fuara ilişkin bilgiler verdi.

ÇELİK: 13 SENE ARKA ARKAYA BU FUARI YAPABİLMEK ÖNEMLİ

İpekyolu Expo Fuar Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, fuarı çok önemsediklerini belirterek yaptığı konuşmada; “Kars, Ardahan Iğdır, Erzurum Ağrı, Hakkari, Siirt, Bitlis bu lokasyonda başka bir tarım fuarı yapılmıyor. Çok önemli bir iş bu, 13 sene arka arkaya fuarı yapabilmek çok önemli. Van halkımızın yöresel tatları ve yöresel ürünleri bir arada bulabilecekleri oldukça güzel, eğlenceli, keyifli bir fuar olacak" dedi.

UYGUN: FİDAN DAĞITIMI YAPILACAK

İpekyolu Expo Fuar Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun da, yaptığı kısa açıklamada; “Fuar alanında ücretsiz fidan dağıtımız olacak, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Fidan dağıtımımızın yanı sıra fuar alanında renkli etkinlikler gerçekleştireceğiz” diye kaydetti.

ULAK: FUAR, SEKTÖRÜNDE BULUŞMA NOKTASI

İpekyolu Expo Fuar Aş Tarım Fuarı Koordinatörü Kemal Ulak ise, fuara ilişkin detayları paylaştı.

Ulak; “Bu yıl 13.sü düzenlenecek olan, bölgede tarım sektörünün tek fuarı Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Doğu Güneydoğu ve Ortadoğu ekseninde sektöründe buluşma noktası olarak kabul edilmekle birlikte, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline gelmiştir.

Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Ziraat Odaları tarafından desteklenmektedir. Fuarımızda tarım ve hayvancılık aletleri, tohum, sulama sistemleri, gıda ve birçok ürün sergilenecektir.

Her yıl traktör ve tarım aletlerinde satış rekorları gerçekleştirilen fuara başta ilimiz çiftçileri olmak üzere çevre illerinden Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis’ten çiftçilerimiz fuara davet edilmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Ulak, şunları söyledi; “İpekyolu Expo Fuar Aş olarak fuara çok iyi hazırlandık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın fuarda özel bir sergisi olacaktır. Bu doğrultuda tüm tarım birimlerine ve çiftçilerimize özel bir hizmet sunacaklardır. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapılmaktadır.

Fuarımızda tarım aletleri, traktör, tohum, gübre, fidan, peyzaj ürünleri, gıda ve tarımsal birçok çeşit ürün sergilenecektir. Birbirinden renkli stantlarımız kurulmuş olup çeşitli ürün ve hizmet tanıtımı yapılacaktır. 13.’sü düzenlenen fuarımıza tüm bölge Tarım ve Orman İl müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret oda ve borsalarından ziyaretçi beklenmektedir.

Her yıl on binlerce ziyaretçiyi, yüzlerce profesyonel katılımcıyla buluşturan fuarımız 2023 yılında 150 firmayı 50 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir. Fuarda katılımcı Kobilerimize yüzde 60 KOSGEB desteği sağlanmaktadır.

Fuarımızda en güzel kuzu yarışması düzenlenecek olup çiftçilerimize bilgilendirme ve sunumlar yapılacaktır. Ayrıca bölgemizde rağbet gören 81 İlden gelen yöresel lezzetler fuarda sergilenecektir. Fuar boyunca ücretsiz servislerimiz halkımızın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Fuarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını dileriz. Tüm halkımızı bu büyük şölene davet ediyoruz.”

WanHaber / Mehmet Salih Giyci - Ömer Bildik