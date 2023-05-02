Van Edremit Belediyesi’nin, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için yapımını gerçekleştirdiği Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılışının ardından Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılan halk kütüphanesinin de açılışı yapıldı.

Açılış programlarına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Adayları, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve vatandaşlar katıldı.

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılış programında Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve AK Parti 1. sıra Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk konuşma yaptı.

Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Çiçekli halkı ile beraber bugünü bu mutluluğu yaşadığımız için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz sefa getirdiniz” diyerek, Eğitim Merkezi’nin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılışından memnuniyet duyduğunu belirten Ak Parti 1. sıra Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, “Edremit’teki Sürekli Eğitim Merkezimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: VAN’I ÇOK SEVİYORUM

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Yavuz, Van’ı çok sevdiğini ve her zaman Van’ın projelerini destekleyeceklerine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Van’ı çok sevdiğimi ve her zaman Van’ın projelerine destek verdiğimi biliyorsunuz. Yine güzel bir günde güzel açılışlar için, güzel vesileler için buradayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz projelerin hepsi de sevgili gençlerimiz için” dedi.

Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışının ardından, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışına geçildi.

VALİ BALCI: EĞİTİM BİR NUMARALI KONUMUZDUR

İlçe Halk Kütüphanesi açılış programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Çocukların okuması yönünde büyük gayret gösteriyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını temenni ediyoruz.

Eğitim bizim bir numaralı konumuzdur. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanesi yapıyoruz. Öte yandan yeni bir il halk kütüphanesi ile çocuk ve bebek kütüphanesi ihale ettik. Haziran ayında ise bir kültür merkezi kazandıracağız. Bu da eğitime çok büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: KÜTÜPHANE SAYISI BİN 274’E ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, buradaki açılışta yaptığı konuşmada ise şunları söyledi; “Bu başarının temelinde; dilimiz, kültürümüz, irfanımız ve çalışma azmimiz yatıyor. Bütün bunları miras bırakacağımız çocuk ve gençlerimiz ise bizim en kıymetli hazinelerimizdir.

Cumhurbaşkanımız bize kültürün her alanında milletimizin birikimini sahiplenme, geleneklerini, göreneklerini, değerlerini koruma ve yaşatma görevini verdi. Bir yandan kültürel mirasımızı ihya ederken, diğer yandan da edebiyatımızı, sanatımızı geliştiriyoruz.

Kültür hamlelerimizi bir yandan kütüphaneler, müzeler, kültür merkezleri ile taçlandırırken, diğer yandan tiyatro oyunları, konserler, festivaller, konferanslarla kültürü sanatı halkımızla buluşturuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimize ulaşmanın gururunu taşıyoruz. Bakanlık olarak özellikle son yıllarda, kütüphanelerimizi yaşayan kütüphane yaklaşımıyla yapılandırıyoruz. Kütüphanelerimizi şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimini daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarlıyoruz.

Bugün açmakta olduğumuz kütüphanemizle 2023 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 274'e ulaştı. 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık, 68 halk kütüphanesinde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.

Artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane kuruyoruz. Yurt genelinde 18 bebek kütüphanesi, 10 edebiyat ve müze kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde açtığımız 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarımızla buluşturduk.

Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz. Van'da kütüphane yatırımlarına her zaman çok önem verdik.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından restorasyonu yapılan eski eser tescilli Endüstri Meslek Lisesi, bakanlığımızca kütüphane olarak düzenlendi ve bildiğiniz gibi 2022 yılı başında Van İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Van ilimizde ve ilçelerinde toplam 14 halk kütüphanemiz mevcut...”

Açılış programı kurdele kesme töreni ile sona erdi.

WanHaber / Mehmet Salih Giyci - Ömer Bildik