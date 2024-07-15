Türkiye’de 2011 yılında başlayan ve 2019’da yapılan düzenleme ile kalıcı hale gelen bedelli askerlik uygulamasından bugüne kadar 1,7 milyon kişi faydalandı. Bedelli askerlik uygulamasıyla devlet kasasına 84 milyar lira girdi. 2011 yılında başlayan bedelli askerlik sürecinde 30 yaşından gün alanlar, 30 bin TL karşılığında başvuruda bulundu. Bu çerçevede 70 bin 120 talep geldi. Bu süreçte 2 milyar 103 milyon 600 bin TL gelir elde edildi.

TALEP PATLAMASI 2018’DE

2014 yılında ise başvuru sayısında ciddi artış yaşandı. Bu süreçte 203 bin 950 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Bunun devlete katkısı ise 3 milyar 671 milyon 100 bin TL oldu. 2018 yılında 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti için şu ana kadarki en fazla başvuru sayısına ulaşılmıştı. 2018 yılında bedelli askerliğe 635 bin 631 kişi başvurdu ve 9 milyar 534 milyon 465 bin TL gelir elde edildi. 2019 yılında 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile sürekli hale gelen bedelli askerlik uygulaması ile o dönem 49 bin 107 kişi askerlik için başvuruda bulundu ve 1 milyar 631 milyon 825 bin 610 TL devlet kasasına girdi.

2020 yılında bedelli askerlikten faydalanan 71 bin 633 kişi toplam 2 milyar 603 milyon 280 bin 867 TL ödedi. 2021 yılına gelindiğinde bedelli askerliğe başvuran 112 bin 592 kişi 4 milyar 741 milyon 354 bin 716 TL ödeyerek hazineye katkıda bulundu. 2022 yılında bir önceki yıla göre başvurularda iki katı artış yaşandı. 228 bin 277 bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaş 16 milyar 361 milyon 149 bin 561 TL ödeme yaptı.

DEVLETE EN YÜKSEK KATKI 2023 YILINDA

2023 yılında ise 2019 yılından itibaren sürekli hale gelen bedelli askerlik başvurularında en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Bedelli askerlik yapmak isteyen 240 bin 788 kişi 28 milyar 555 milyon 776 bin 348 TL ödeme yaparak rekor kırdı. Bedelli askerlikten en fazla kazanç bu dönemde gerçekleşti. 2024’te rekor bekleniyor Bu yılın ilk 6 aylık diliminde de bedelli askerlik ile ciddi bir gelir elde edildi. 6 aylık süreçte 81 bin 434 kişi bedelli askerlik için başvuru yaparken 15 milyar 166 milyon 790 bin 289 TL ödedi. 2024’ün ikinci yarısında yapılacak olan bedelli askerlik başvuruları ile geçen seneki rekorun kırılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan güncel bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 TL oldu.