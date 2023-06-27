WanHaber- Mehmet Salih Giyci
İşte Kurban Bayramı’nda Fırınların 4 Günlük Nöbet Listesi:
1.GÜN
- Hacıoğlu Ekmek Fırını/Şerefiye Mahallesi, Çohaz Petrol Yanı
- Özgüneş Ekmek Fabrikası/Abdurrahman Gazi Mahallesi Rüzgâr Sokak No:45
-Ünseli 4 Ekmek Fabrikası/ Erciş Yolu Tuşba Belediyesi Karşısı
-Köylüm Taş Ekmek Fabrikası/İstasyon Mahallesi
-Başit Taş Ekmek Fabrikası/Şabaniye Mahallesi
-Ak Köprü Taş Ekmek/Akköprü Mahallesi
-Efe Taş Ekmek Fabrikası/Alipaşa Mahallesi
-Anne Eli Ekmek Fabrikası/Maraş Caddesi, Kız Meslek Arkası
- Elif unlu mamulleri/Gölbaşı caddesi
-Yusuf oğlu ekmek fabrikası/ Çohaz Petrol Yanı
-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle çalı başı
-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası
-Kevenli TOKİ Taş Ekmek/Kevenli TOKİ İçi
-Yeni Salah Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi
-Ünseli 4 Ekmek Fabrikası/Özalp Yolu Üzeri
-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/2 Nisan Polis Karakolu Karşısı
2.GÜN
--Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi
-Van Gölü Ekmek/İskele Caddesi İller Bankası Karşısı
-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi
-Aslı Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Shell Petrol Yanı
-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu
-İskele Ekmek Fırını/Vali Mithat Bey Mahallesi
-Özgüneş Ekmek/Abdurrahman Gazi Mahallesi-Rüzgâr Sokak
-Köylüm Ekmek/İstasyon Mahallesi
-Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi
-Başak Taş Ekmek ALipaşa Mahallesi Cem Petrol Arkası
-Ak Köprü Taş/ Akköprü Mahallesi
-Elif Unlu Mamülleri/Gölbaşı Caddesi
-Başit Taş Ekmek/Şabaniye Caddesi
-Çello Taş Ekmek/İkinisan Caddesi Nacaroğlu Karşısı
-Gök Tat Ekmek Fabrikası Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi
-Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı caddesi
-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası İkinisan Polis Karakolu Karşısı
-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle Çalıbaşı
-Uyaş Kevenli TOKİ/ Kevenli TOKİ
-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası
-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi
-Kardeşler Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi Serhat Mahallesi
3.GÜN
-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi
-Hacıoğlu Ekmek Fırını/Şerefiye Mahallesi
-Altın Odun Taş Ekmek/Sosyal Meskenler Karşısı
-Mis Ekmek Fabrikası/İskele Mahallesi 15 Temmuz Parkı Yan
-Polatlar 2 Taş Ekmek/ Cumhuriyet Mahallesi
-İstanbul Taş Ekmek/ Vali Mithat Bey Mahallesi Urartu Oteli̇
-Çello Taş Ekmek/ İkinisan Caddesi Nacaroğlu Yani
-Salkım Taş Ekmek/ Şerefiye Mahallesi Bağlar Başı 12. Sok. Esenler Mahallesi
-Göktat Ekmek Fabrikası/Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi Gölbaşı Caddesi
-Yeni̇ Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı Caddesi
Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi
-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı
-Sofi Baba Taş Ekmek/Şerefiye Mahallesi Ayaz 1
-Uyaş Ekmek Fırını/Karşıyaka Beşyol
-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu
-İskele Taş Ekmek/Vali Mithat Bey Mahallesi Halk Otobüs Durağı Yanı
-Nur Güneş Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi̇ Seyit Fehim Arvasi
-Kiler Taş Ekmek/Yeni̇ Mahalle Çalı Başı
-Öz Güneş Ekmek Fabrikası/Abdurahman Gazi Mahallesi
-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi
-0dostlar Taş Ekmek Fabrikası/Eski Kale Yolu
-Başit Ekmek Fabrikası/Şabaniye Mahallesi
-Urartu Ekmek Fabrikası/Akköprü Hıdırellez Caddesi
-Sarı Başak Ekmek Fabrikası-Numune/Maraş Caddesi
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/İkinisan Polis
-Çağdaş Ekmek Fabrikası/Edremit TOKİ
-Kevenli̇ TOKİ Taş Ekmek/Kevenli TOKİ
-Yeni̇ Şafak Taş Ekmek/ Yalım Erez Mahallesi
-Kardeşler Taş Ekmek Fabrikası/Serhat Mahallesi
-Polatlar Taş Ekmek Fabrikası/Cumhuriyet Mahallesi
-Mis Tarım Ekmek Fabrikası/Sıhke Caddesi
4.GÜN
-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi
-Özberk Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Meteoroloji Karşısı
-Sarmaşık Ekmek Fabrikası/Eski Kale Yolu
-Öz Güneş Ekmek Fabrikası/ Abdurrahman Gazi̇ Mahallesi Rüzgâr Sokak
-Üselili Taş Ekmek/Erciş Yolu
-İskele Ekmek Fabrikası/ Vali Mithat Bey Mahallesi Halk Otobüs Durağı
-Başit Taş Ekmek/ Şabaniye Caddesi
-Uyaş Ekmek Fabrikası/ Karşıyaka Beşyol
-İstanbul Taş Ekmek Fabrikası/ Vali Mithat Bey Mahallesi Urartu Oteli Yanı
Cello Taş Ekmek/ İkinisan Cad Nacaroğlu Yanı
-Hayat Taş Ekmek/ Beşyol Hayat Market Yani
-Huzur Taş Ekmek/Erciş Yolu Üzeri
-Kampüs Taş Ekmek/Erciş Yolu Üzeri
-Göktat Ekmek Fabrikası/ Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi
-Anne Eli Taş Ekmek/ Medisina Has Yanı
-Polatlar 2 Taş Ekmek/İkinisan Caddesi
-Yeni̇ Şekerler Ekmek Fabrikası/ Gölbaşı Caddesi
-Nur Güneş Taş Ekmek/ Orhan Doğan Caddesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi
-Kiler Taş Ekmek/ Yeni Mahalle Çalı Başı
-Özgül Taş Ekmek/ Maraş Caddesi Artos İş Merkezi̇ Arası
-Kevenli̇ TOKİ Taş Ekmek/ Kevenli TOKİ
-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi
-İslam Oğlu Taş Ekmek/ Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak
-Kardeşler Taş Ekmek Fabrikası/ Serhat Mahallesi Orhan Doğan Caddesi
-Kervan Taş Ekmek/ İkinisan Caddesi Kredi Yurtlar Kurumu
-Dostlar Taş Ekmek/Eski Emniyet Karşısı
-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi
-Ekmek Dünyası/Karşıyaka Mahallesi Gaziosman Caddesi