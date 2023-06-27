WanHaber- Mehmet Salih Giyci

İşte Kurban Bayramı’nda Fırınların 4 Günlük Nöbet Listesi:

1.GÜN

- Hacıoğlu Ekmek Fırını/Şerefiye Mahallesi, Çohaz Petrol Yanı

- Özgüneş Ekmek Fabrikası/Abdurrahman Gazi Mahallesi Rüzgâr Sokak No:45

-Ünseli 4 Ekmek Fabrikası/ Erciş Yolu Tuşba Belediyesi Karşısı

-Köylüm Taş Ekmek Fabrikası/İstasyon Mahallesi

-Başit Taş Ekmek Fabrikası/Şabaniye Mahallesi

-Ak Köprü Taş Ekmek/Akköprü Mahallesi

-Efe Taş Ekmek Fabrikası/Alipaşa Mahallesi

-Anne Eli Ekmek Fabrikası/Maraş Caddesi, Kız Meslek Arkası

- Elif unlu mamulleri/Gölbaşı caddesi

-Yusuf oğlu ekmek fabrikası/ Çohaz Petrol Yanı

-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle çalı başı

-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası

-Kevenli TOKİ Taş Ekmek/Kevenli TOKİ İçi

-Yeni Salah Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi

-Ünseli 4 Ekmek Fabrikası/Özalp Yolu Üzeri

-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/2 Nisan Polis Karakolu Karşısı

2.GÜN

--Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi

-Van Gölü Ekmek/İskele Caddesi İller Bankası Karşısı

-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi

-Aslı Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Shell Petrol Yanı

-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu

-İskele Ekmek Fırını/Vali Mithat Bey Mahallesi

-Özgüneş Ekmek/Abdurrahman Gazi Mahallesi-Rüzgâr Sokak

-Köylüm Ekmek/İstasyon Mahallesi

-Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi

-Başak Taş Ekmek ALipaşa Mahallesi Cem Petrol Arkası

-Ak Köprü Taş/ Akköprü Mahallesi

-Elif Unlu Mamülleri/Gölbaşı Caddesi

-Başit Taş Ekmek/Şabaniye Caddesi

-Çello Taş Ekmek/İkinisan Caddesi Nacaroğlu Karşısı

-Gök Tat Ekmek Fabrikası Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi

-Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı caddesi

-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası İkinisan Polis Karakolu Karşısı

-Kiler Taş Ekmek/Yeni Mahalle Çalıbaşı

-Uyaş Kevenli TOKİ/ Kevenli TOKİ

-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi Arası

-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi

-Kardeşler Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi Serhat Mahallesi

3.GÜN

-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi

-Hacıoğlu Ekmek Fırını/Şerefiye Mahallesi

-Altın Odun Taş Ekmek/Sosyal Meskenler Karşısı

-Mis Ekmek Fabrikası/İskele Mahallesi 15 Temmuz Parkı Yan

-Polatlar 2 Taş Ekmek/ Cumhuriyet Mahallesi

-İstanbul Taş Ekmek/ Vali Mithat Bey Mahallesi Urartu Oteli̇

-Çello Taş Ekmek/ İkinisan Caddesi Nacaroğlu Yani

-Salkım Taş Ekmek/ Şerefiye Mahallesi Bağlar Başı 12. Sok. Esenler Mahallesi

-Göktat Ekmek Fabrikası/Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi Gölbaşı Caddesi

-Yeni̇ Şekerler Ekmek Fabrikası/Gölbaşı Caddesi

Başak Taş Ekmek/Gölbaşı Caddesi

-Anne Eli Taş Ekmek/Medisina Has Yanı

-Sofi Baba Taş Ekmek/Şerefiye Mahallesi Ayaz 1

-Uyaş Ekmek Fırını/Karşıyaka Beşyol

-Ünselili Ekmek Fabrikası/Erciş Yolu

-İskele Taş Ekmek/Vali Mithat Bey Mahallesi Halk Otobüs Durağı Yanı

-Nur Güneş Taş Ekmek/Orhan Doğan Caddesi̇ Seyit Fehim Arvasi

-Kiler Taş Ekmek/Yeni̇ Mahalle Çalı Başı

-Öz Güneş Ekmek Fabrikası/Abdurahman Gazi Mahallesi

-Özgül Taş Ekmek/Maraş Caddesi Artos İş Merkezi

-0dostlar Taş Ekmek Fabrikası/Eski Kale Yolu

-Başit Ekmek Fabrikası/Şabaniye Mahallesi

-Urartu Ekmek Fabrikası/Akköprü Hıdırellez Caddesi

-Sarı Başak Ekmek Fabrikası-Numune/Maraş Caddesi

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/İkinisan Polis

-Çağdaş Ekmek Fabrikası/Edremit TOKİ

-Kevenli̇ TOKİ Taş Ekmek/Kevenli TOKİ

-Yeni̇ Şafak Taş Ekmek/ Yalım Erez Mahallesi

-Kardeşler Taş Ekmek Fabrikası/Serhat Mahallesi

-Polatlar Taş Ekmek Fabrikası/Cumhuriyet Mahallesi

-Mis Tarım Ekmek Fabrikası/Sıhke Caddesi

4.GÜN

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası/Şerefiye Mahallesi

-Özberk Ekmek Fabrikası/Hacıbekir Caddesi Meteoroloji Karşısı

-Sarmaşık Ekmek Fabrikası/Eski Kale Yolu

-Öz Güneş Ekmek Fabrikası/ Abdurrahman Gazi̇ Mahallesi Rüzgâr Sokak

-Üselili Taş Ekmek/Erciş Yolu

-İskele Ekmek Fabrikası/ Vali Mithat Bey Mahallesi Halk Otobüs Durağı

-Başit Taş Ekmek/ Şabaniye Caddesi

-Uyaş Ekmek Fabrikası/ Karşıyaka Beşyol

-İstanbul Taş Ekmek Fabrikası/ Vali Mithat Bey Mahallesi Urartu Oteli Yanı

Cello Taş Ekmek/ İkinisan Cad Nacaroğlu Yanı

-Hayat Taş Ekmek/ Beşyol Hayat Market Yani

-Huzur Taş Ekmek/Erciş Yolu Üzeri

-Kampüs Taş Ekmek/Erciş Yolu Üzeri

-Göktat Ekmek Fabrikası/ Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi

-Anne Eli Taş Ekmek/ Medisina Has Yanı

-Polatlar 2 Taş Ekmek/İkinisan Caddesi

-Yeni̇ Şekerler Ekmek Fabrikası/ Gölbaşı Caddesi

-Nur Güneş Taş Ekmek/ Orhan Doğan Caddesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi

-Kiler Taş Ekmek/ Yeni Mahalle Çalı Başı

-Özgül Taş Ekmek/ Maraş Caddesi Artos İş Merkezi̇ Arası

-Kevenli̇ TOKİ Taş Ekmek/ Kevenli TOKİ

-Yeni Şafak Taş Ekmek/Yalım Erez Mahallesi

-İslam Oğlu Taş Ekmek/ Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak

-Kardeşler Taş Ekmek Fabrikası/ Serhat Mahallesi Orhan Doğan Caddesi

-Kervan Taş Ekmek/ İkinisan Caddesi Kredi Yurtlar Kurumu

-Dostlar Taş Ekmek/Eski Emniyet Karşısı

-Kardeşler Ekmek Fabrikası/İskele Caddesi

-Ekmek Dünyası/Karşıyaka Mahallesi Gaziosman Caddesi