Van'ın müze ve ören yerleri, 4 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası, her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası ağırlarken, onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, "4 günlük Kurban Bayramı süresince ilimizde bulunan müze ve ören yerlerini yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçi profilinde ağırlıklı olarak İranlı ziyaretçiler yer almaktadır. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Akdamar Adası'nı 10 binin üzerinde kişi ziyaret ederken, yine ilimizin önemli destinasyonlarından biri olan Van Kalesini 3 bin ve Urartu Müzesini ise yine 3 bin kişi ziyaret etti. İlimizi daha çok turistin ziyaret etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.