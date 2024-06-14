Arefe günü kuyumcuların yarım gün resmi tatil olmasına rağmen açık olması bekleniyor. Bu, bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat!

Peki, Kuyumcular Saat Kaça Kadar Açık?

2024 yılı kuyumcu çalışma saatlerine göre, kuyumcular sabah 09:00'da kapılarını açıyor ve akşam 19:00'da kapanıyor. Arefe günü de bu saatler geçerli olacak!

Kurban Bayramı Boyunca Kuyumcular Kapalı mı?

Evet, Kurban Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olması öngörülüyor. Ancak, bayramın sona erdiği 20 Haziran günü itibarıyla kuyumcu dükkanları yeniden açılacak ve çalışmalarına devam edecek.

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Kuyumcular Açık mı?

Kuyumcular Cumartesi günleri açık, Pazar günleri ise kapalıdır. Resmi tatillerde ise bazı kuyumcular hizmet vermeye devam edebilir, bu nedenle özel işletmelere bağlı olarak açık olan kuyumcuları bulabilirsiniz.