Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 9 günlük bayram tatilinin ardından eğitim ve öğretim yeniden başladı. Sünnetçi katıldığı bayrak töreni sonrasında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirirken, Kurban Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin bayramını da kutladı.

Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli değerler olduğuna dikkat çeken Sünnetci, Türkiye Yüzyılı vizyonunun köklerini milletin zengin kültürel mirasından ve güçlü manevi değerlerinden aldığını ifade etti.

Öğrencilerle kurduğu samimi iletişimde, mesleki eğitimin ülkelerin kalkınmasındaki önemine vurgu yapan Sünnetci, gençlerin bilgi, beceri ve üretim odaklı yetişmelerinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada büyük değer taşıdığını ifade etti.