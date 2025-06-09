Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Dün için Tekirdağ-İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu başlamıştı. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana gelmişti.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Trafik bugünün ilk saatlerinde akıcı yoğun şeklinde ilerliyor. Yoğunluğun bugün akşam saatlerinde daha fazla artması bekleniyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü yola çıkacak sürücülere, "Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım." uyarısında bulundu.

UZUN YOLDA DİKKAT EDİLECEKLER

ARAÇ HAZIRLIĞI

Bakım ve kontroller: Yağ, su, fren, lastik hava basıncı, farlar ve silecekler kontrol edilmeli.

Yedek malzemeler: Stepne, kriko, bijon anahtarı, ilk yardım çantası, yedek ampul ve sigorta bulundurulmalı.

Navigasyon: Güncel bir navigasyon cihazı veya uygulama kullanılmalı.

SÜRÜCÜ HAZIRLIĞI

Uyku ve dinlenme: Yola çıkmadan önce mutlaka iyi uyunmalı. Uykusuzken asla araç kullanılmamalı.

Molalar: Her 2-3 saatte bir mola verilmeli, araçtan inip yürüyüş yapılmalı.

YOL PLANLAMASI

Rotayı belirleme: Alternatif yollar ve mola noktaları önceden planlanmalı.

Yakıt durumu: Yakıt istasyonları işaretlenmeli, depoyu mümkün olduğunca dolu tutmak gerekir.

Hava durumu takibi: Güzergahtaki hava koşulları kontrol edilmeli.

EKİPMAN VE KONFOR

Yiyecek ve içecek: Su, atıştırmalıklar ve kolay bozulmayan gıdalar bulundurulmalı.

Giysi: Ani hava değişimlerine karşı yedek kıyafet alınmalı.

Telefon ve şarj: Powerbank ya da araç şarj cihazı unutulmamalı.

SÜRÜŞ SIRASINDA DİKKAT

Hız kuralları: Hız sınırlarına uyulmalı, özellikle virajlarda ve iniş/çıkışlarda dikkatli olunmalı.

Takip mesafesi: Önceki araçla güvenli mesafe korunmalı.

Telefon kullanımı: Mümkünse araç kiti ya da kulaklıkla konuşulmalı, elde telefon kullanılmamalı.

Yorgunluk belirtileri: Göz kararması, dalgınlık, esneme gibi belirtiler varsa hemen mola verilmeli.

GECE YOLCULUĞU İÇİN

Far ayarı: Uzun farlar gereksiz yere açık bırakılmamalı.

Yaban hayatı: Ormanlık bölgelerde hayvan çıkma ihtimali unutulmamalı.

BOLU

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

ANADOLU OTOYOLU'NUN DÜZCE GEÇİŞİ İSTANBUL İSTİKAMETİ

Günün ilk saatlerinde de dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk görülüyor.

D-100 KARA YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

D-100 KARA YOLUNUN ANKARA İSTİKAMETİ

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

GİŞELER

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

TEM OTOYOLU

Kuran Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde trafik, akıcı ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın 4’üncü gününde İstanbul istikametine yola çıkmaya başladı.

TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe Tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebiyle ara ara yoğunluk oluşurken trafik 12.30 itibariyle akıcı ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da trafik normal seyrediyor.

Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor